Болтон: США поддерживают новое правительство Армении
25 октября 2018 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия нового правительства Армении по борьбе с коррупцией, увеличению прозрачности судебной системы и повышению подотчетности правительства перед гражданами, которые приведут к укреплению демократии, верховенству закона и региональной стабильности. Об этом 25 октября в Ереване заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Приветствуя визит делегации Болтона в Армению, Никол Пашинян отметил, что рад принимать делегацию такого высокого уровня, что является историческим для Армении событием: «Очень важно иметь контакты с США на высоком уровне, и наше правительство придает важное значение активному армяно-американскому диалогу и тесному сотрудничеству».
Пашинян коснулся происходящих в Армении политических событий и отметил, что сейчас страна претерпевает исторический период. «Процессы, происходящие в результате ненасильственной бархатной революции любви и солидарности, основаны исключительно на демократических ценностях. Сейчас мы работаем над созданием и укреплением стабильного и институционального демократического государства», – сказал Пашинян, подчеркнув важность развития демократии в Армении, установления прозрачного управления и укрепления независимой судебной системы в результате эффективного сотрудничества с международными партнерами. Исполняющий обязанности главы правительства подчеркнул, что Армения уверенно продвигается по пути демократии, которая является внутренним убеждением и ценностью для армянского общества.
Болтон поблагодарил передал Пашиняну теплые приветствия президента США Дональда Трампа. Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что в этот исторически важный для Армении период они придают большое значение развитию и углублению армяно-американских отношений.
«Я рад обсудить с вами широкий круг двусторонних и региональных вопросов, касающихся армяно-американских отношений. Поздравляю вас с успешным руководством демократических изменений в Армении»,- отметил Болтон.
Собеседники обсудили ряд вопросов повестки отношений двух стран. В частности, стороны коснулись развития демократических институтов, расширения сотрудничества по развитию экономики, системы правосудия, развитию гражданского общества в Армении и придали большое значение осуществлению последовательных шагов, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества. В этой связи Пашинян и Болтон подчеркнули необходимость более частых визитов на высоком уровне.
Исполняющий обязанности премьер-министра и советник президента США обменялись мнениями по урегулированию карабахского конфликта. Стороны подчеркнули важность последовательных шагов, направленных на мирное урегулирование проблемы в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ и формирование соответствующей атмосферы для переговорного процесса.
Стороны также обсудили ряд других вопросов международной повестки,в том числе происходящие в регионе процессы.
Джон Болтон прибыл в Армению вечером 24 октября в рамках своего регионального визита в РФ, Азербайджан, Армению и Грузию.
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