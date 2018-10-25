В руинах сгоревшего музея в Рио найден один из самых ценных экспонатов

PanARMENIAN.Net - Среди сгоревших обломков Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро ученым удалось разыскать один из самых ценных экспонатов коллекции, уничтоженной пожаром в начале сентября, - череп Лузии, древнейшие ископаемые останки человека, когда-либо найденные в Америке.

Возраст останков Лузии превышает 11 тысяч лет. Частично сохранившийся скелет молодой женщины, обнаруженный командой французских и бразильских археологов в 1975 году, стал самым известным и одним из самых ценных экспонатов музея.

По соображениям безопасности череп и часть бедренной кости Лузии хранились на первом этаже, отдельно от остальной антропологической коллекции, которая располагалась на третьем, полностью обрушившемся.

Как рассказала заместитель директора музея Кристиана Сэрежу, кости уцелели благодаря счастливой случайности. На стеклянный кейс, где хранился экспонат, упал металлический ящик, закрыв его от огня, пишет BBC.

В результате череп распался на куски (поскольку расплавился соединяющий их клей), но его вполне можно заново реконструировать из найденных осколков.

Ранее на пепелище удалось отыскать еще одну жемчужину коллекции Национального музея - огромный метеорит Ангра-дус-Рейс, возраст которого составляет 4,5 млрд лет.

Обе эти находки дают ученым надежду на то, что, возможно, в пожаре уцелели еще какие-либо ценные экспонаты. Полноценные поиски можно будет начать не раньше 2019 года, когда сильно пострадавшее от пожара здание достаточно укрепят, чтобы в нем было безопасно работать.

200-летний Национальный музей Бразилии, где хранилось более 20 миллионов ценнейших экспонатов, почти полностью выгорел 2 сентября. Точная причина пожара до сих пор не установлена.

Ученые давно предупреждали, что основное здание музея - бывшая императорская резиденция - обветшало и не соответствовало требованиям противопожарной безопасности. Однако власти никак не могли найти денег на необходимый ремонт. В огне погибли тысячи артефактов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.