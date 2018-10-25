Советник Трампа: США хотят рассматривать возможность продажи оружия Армении

PanARMENIAN.Net - Находящийся с визитом в Армении помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном отметил, что если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, «то мы бы предпочли последнее». Об этом Болтон рассказал в интервью Радио «Свобода».

«Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что, улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для (американской) администрации»,- заявил советник Трампа.

Ранее Болтон касательно 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы» и продажи вооружения Азербайджану отметил: «На данный момент решение о приостановлении действия пока не принято, и я не могу прогнозировать, каким оно будет по части увеличения продажи вооружения. Но, ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию карабахского конфликта, поскольку это дает России рычаги влияния в отношении обеих сторон и не приводит к миру».

Поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.