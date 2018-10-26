Samsung выпустит 3 версии Galaxy S10
26 октября 2018 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Самая дешевая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 может получить только 64 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщается в новой утечке среди прочих подробностей, которые опубликовал ресурс SlashGear.
По данным источника, Samsung Galaxy S10 будет представлен в трех версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max.
Младшая версия Galaxy S10 Lite (SM-G970x) станет конкурентом iPhone XR. Он получит плоский 5,8-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 4G-модем. Цена на него составит 750 долларов, пишет Ferra.ru.
Стандартная версия Galaxy S10 (SM-G973x) рассматривается как конкурент iPhone XS. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем со скругленными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит около 1000 долларов.
Старшая версия Galaxy S10 Plus (SM-G975x) станет конкурентом iPhone XS Max. Он оснащается 6,4-дюймовым дисплеем со скругленными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит 1100 долларов.
Официальный дебют серии Samsung Galaxy S10 может состояться 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019 в Барселоне.
Самое значимое
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
Последние новости
Ди Каприо в шестой раз снимется в фильме Скорсезе Оба уже отметили, что безумно рады работать вместе
Созданную искусственным интеллектом картину продали за $432 тысячи на Christieʼs Это первый случай, когда крупнейший аукционный дом продает картину, созданную искусственным интеллектом.
Армянские тяжелоатлеты завоевали 2 золота на ЧЕ Так, в весовой категории 85 кг Андраник Карапетян с результатом 369 кг в двоеборье (176 кг+193 кг) стал чемпионом Европы до 23 лет.
В ресторан Де Ниро в Нью-Йорке прислали посылку с взрывчаткой Подозрительный пакет был найден на седьмом этаже здания на улице Гринвич Стрит, в котором расположена компания актера Tribeca Productions, а также принадлежащий ему ресторан Tribeca Grill.