Samsung выпустит 3 версии Galaxy S10

PanARMENIAN.Net - Самая дешевая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 может получить только 64 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщается в новой утечке среди прочих подробностей, которые опубликовал ресурс SlashGear.

По данным источника, Samsung Galaxy S10 будет представлен в трех версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max.

Младшая версия Galaxy S10 Lite (SM-G970x) станет конкурентом iPhone XR. Он получит плоский 5,8-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 4G-модем. Цена на него составит 750 долларов, пишет Ferra.ru.

Стандартная версия Galaxy S10 (SM-G973x) рассматривается как конкурент iPhone XS. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем со скругленными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит около 1000 долларов.

Старшая версия Galaxy S10 Plus (SM-G975x) станет конкурентом iPhone XS Max. Он оснащается 6,4-дюймовым дисплеем со скругленными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит 1100 долларов.

Официальный дебют серии Samsung Galaxy S10 может состояться 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019 в Барселоне.