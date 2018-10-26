Ди Каприо в шестой раз снимется в фильме Скорсезе
26 октября 2018 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Мартина Скорсезе. Картина «Убийцы лунного цветка» станет шестой совместной работой звезды и режиссера.
Оба уже отметили, что безумно рады работать вместе, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на The Variety.
Объясняя выбор картины Скорсезе отметил, что буквально влюбился в книгу Дэвида Гранна.
«Я сразу начал видеть все: людей, художественное оформление, действие, и я знал, что мне нужно воплотить это в кино. Я безумно рад работать с Эриком Ротом, он займется адаптацией, и вновь воссоединиться с Леонардо Ди Каприо», — заявил Скорсезе.
К съемкам приступят сразу, как только все завершат работу в действующих проектах.
Сейчас Леонардо Ди Каприо занят на съемках картины «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, а Скорсезе снимает фильм «Ирландец».
Фильм «Убийцы лунного цветка» расскажет об убийствах, которые происходят в индийском племени в 1920-х годах.
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