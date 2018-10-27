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Армения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессы

Армения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессы
27 октября 2018 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обнародовала свой ежегодный доклад свободы прессы (World Press Freedom Index 2018), согласно которому Армения в рейтинге из 180 стран занимает 80 место.

Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2017 года. При составлении доклада, авторы рассматривали развитие и законодательство феры свободы слова в Армении до событий 2018 года - бархатной революции.

Отмечается, что печатные СМИ в Армении разнообразны и поляризованы, расследовательская журналистика «расцветает» в интернет пространстве, однако вещательные СМИ отстают по уровню плюрализма.

Соседние Азербайджан, Грузия, Турция и Иран занимают в рейтинге 163-ю, 61-ю, 157-ю и 164-ю позиции соответственно.

США занимают 45-е место, в то время как Россия занимает 148-е место.

Норвегия лидирует в рейтинге стран с самыми свободными СМИ в мире, за ней следуют Швеция и Финляндия.

Северная Корея, Эритрея и Туркменистан занимают последние места в рейтинге.

Ссылки по теме:
World Press Freedom Index 2018
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