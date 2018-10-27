Армения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессы
27 октября 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обнародовала свой ежегодный доклад свободы прессы (World Press Freedom Index 2018), согласно которому Армения в рейтинге из 180 стран занимает 80 место.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2017 года. При составлении доклада, авторы рассматривали развитие и законодательство феры свободы слова в Армении до событий 2018 года - бархатной революции.
Отмечается, что печатные СМИ в Армении разнообразны и поляризованы, расследовательская журналистика «расцветает» в интернет пространстве, однако вещательные СМИ отстают по уровню плюрализма.
Соседние Азербайджан, Грузия, Турция и Иран занимают в рейтинге 163-ю, 61-ю, 157-ю и 164-ю позиции соответственно.
США занимают 45-е место, в то время как Россия занимает 148-е место.
Норвегия лидирует в рейтинге стран с самыми свободными СМИ в мире, за ней следуют Швеция и Финляндия.
Северная Корея, Эритрея и Туркменистан занимают последние места в рейтинге.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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