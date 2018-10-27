США отправят войска на границу с Мексикой: Пентагон одобрил
27 октября 2018 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны США Джим Мэттис одобрил отправку войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
По данным источников, количество отправляемых военных Мэттис не определил. Этот вопрос будет решен позже, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
25 октября об отправке войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком проходящих через эту страну в США нелегальных мигрантов из центральноамериканских стран написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. «Я отправляю военных в этой чрезвычайной ситуации. Они (мигранты) будут остановлены!» — подчеркнул он.
Позже Трамп написал: «Людям из каравана мигрантов: поворачивайте обратно, мы не допускаем нелегальный доступ в США. Возвращайтесь в свою страну и, если хотите, подайте документы на гражданство, как это делают миллионы других».
Источники агентства говорили, что администрация Трампа рассматривает отправку военных численностью между 800 и 1000. Как отметило агентство, они не смогут принимать участие в работе пограничников — это запрещено законом.
О том, что Мэттис подпишет приказы об отправке 800 или более военных, сообщал и CNN. По данным телеканала, они, имея право лишь на самооборону, не могут применять оружие для пресечения нелегальной миграции. Цель их отправки на границу — техническая поддержка в нескольких пунктах вдоль границы, где, как считается, мигранты могут попытаться пересечь границу. Также они будут проводить медицинское обслуживание пограничников в этих районах.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 100 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР около 1000 выстрелов.
Пашинян - о закупке оружия у США: Если будет выгодное предложение, обсудим Пашинян отметил, что действующие власти Армении ни чем не ограничены в этом вопросе.
Спикер Кочаряна и владелец ГК «Ташир» - в числе участников новой армяно-российской платформы По их словам, предполагается, что Клуб станет добровольным объединением граждан России и Армении, самоорганизовавшихся для поддержки российско-армянского общественного диалога
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Армении до 5.3% В докладе отмечается, что сбалансированная макроэкономическая политика, низкий уровень инфляции и благоприятные условия торговли способствуют экономическому развитию Армении