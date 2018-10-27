США отправят войска на границу с Мексикой: Пентагон одобрил

PanARMENIAN.Net - Министр обороны США Джим Мэттис одобрил отправку войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

По данным источников, количество отправляемых военных Мэттис не определил. Этот вопрос будет решен позже, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

25 октября об отправке войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком проходящих через эту страну в США нелегальных мигрантов из центральноамериканских стран написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. «Я отправляю военных в этой чрезвычайной ситуации. Они (мигранты) будут остановлены!» — подчеркнул он.

Позже Трамп написал: «Людям из каравана мигрантов: поворачивайте обратно, мы не допускаем нелегальный доступ в США. Возвращайтесь в свою страну и, если хотите, подайте документы на гражданство, как это делают миллионы других».

Источники агентства говорили, что администрация Трампа рассматривает отправку военных численностью между 800 и 1000. Как отметило агентство, они не смогут принимать участие в работе пограничников — это запрещено законом.

О том, что Мэттис подпишет приказы об отправке 800 или более военных, сообщал и CNN. По данным телеканала, они, имея право лишь на самооборону, не могут применять оружие для пресечения нелегальной миграции. Цель их отправки на границу — техническая поддержка в нескольких пунктах вдоль границы, где, как считается, мигранты могут попытаться пересечь границу. Также они будут проводить медицинское обслуживание пограничников в этих районах.