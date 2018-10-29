МИД РА: На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Армении или армян нет
29 октября 2018 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа разбившегося в Индонезии самолета граждан Армении или армян нет. Об этом сообщает МИД Армении.
Пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты.Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Он выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг на острове Банка. На борту самолета находились 189 человек, все погибли.
Самолет упал в Яванское море, в 15 милях от аэропорта Джакарты. Информацию об обнаружении погружающегося в воду лайнера рядом с портом в районе Танжунг-Приок в Службу движения судов морского транспорта передал экипаж одного из буксиров.
Самое значимое
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
Partner news
Последние новости
Алиев продолжает ходить по земле со своим «личным асфальтом»: На этот раз его уложили в агропарке Чтобы дорогие туфли Алиева, а заодно и «лодочки» его супруги не испачкались, прямо на участке агропарка, у пасевных площадей, для Алиевых вновь уложили асфальт
Глава МО РА: Надеемся на создание оперативной связи Ереван-Баку по примеру нахиджеванской По просьбе посредников Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
Меркель объявила об уходе с поста канцлера Германии Такое заявление Меркель сделала на встрече с правлением своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) для обсуждения результатов выборов в федеральной земле Гессен
Президент Армении примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности В состав делегации вошли секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие должностные лица