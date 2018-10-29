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МИД РА: На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Армении или армян нет

МИД РА: На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Армении или армян нет
29 октября 2018 - 13:23 AMT

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа разбившегося в Индонезии самолета граждан Армении или армян нет. Об этом сообщает МИД Армении.

Пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты.Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Он выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг на острове Банка. На борту самолета находились 189 человек, все погибли.

Самолет упал в Яванское море, в 15 милях от аэропорта Джакарты. Информацию об обнаружении погружающегося в воду лайнера рядом с портом в районе Танжунг-Приок в Службу движения судов морского транспорта передал экипаж одного из буксиров.

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