Дилижанский тоннель временно закроется

PanARMENIAN.Net - Дилижанский тоннель в Армении будет закрыт 30 октября с 12:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий.

Для изучения последствий пожара, который произошел 29 сентября, и представления графика осуществления необходимых ремонтных работ 30 октября в тоннеле будут осуществлены соответствующие мероприятия.

29 октября в 11:30, в Дилижанском тоннеле, сгорел грузовик с белорусскими номерами, следовавший из Дилижана в Ереван и груженый телевизорами и стиральными машинами. Пожар сопровождался взрывом. Пострадавших не было, однако машина сгорела дотла. Тоннельной инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

В этот промежуток предлагается пользоваться альтернативной трассой М4 - Семеновка - М4.