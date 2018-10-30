Дилижанский тоннель временно закроется
30 октября 2018 - 09:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Дилижанский тоннель в Армении будет закрыт 30 октября с 12:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий.
Для изучения последствий пожара, который произошел 29 сентября, и представления графика осуществления необходимых ремонтных работ 30 октября в тоннеле будут осуществлены соответствующие мероприятия.
29 октября в 11:30, в Дилижанском тоннеле, сгорел грузовик с белорусскими номерами, следовавший из Дилижана в Ереван и груженый телевизорами и стиральными машинами. Пожар сопровождался взрывом. Пострадавших не было, однако машина сгорела дотла. Тоннельной инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.
В этот промежуток предлагается пользоваться альтернативной трассой М4 - Семеновка - М4.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Киеве посадили сакуры в память об Азнавуре В посадке деревьев приняли участие глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, директор департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш
Пашинян - МГ ОБСЕ: Необходима приверженность всех сторон мирному урегулированию карабахского конфликта Пашинян подчеркнул необходимость приверженности всех сторон урегулированию конфликта мирным путем
«Реал» уволил главного тренера «Это решение, принятое с максимальной ответственностью, сделано для поворота в судьбе команды в то время, когда все цели этого сезона все еще достижимы», – говорится в заявлении
Twitter планирует убрать кнопку «нравится» По мнению издания, это будет радикальный шаг, направленный на улучшение качества общения в соцсети.