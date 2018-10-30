Около 75% территории Венеции затопило
30 октября 2018 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В Венеции произошло сильнейшее за последние годы наводнение. Вода в городе поднялась на полтора метра.
По меньшей мере восемь человек стали жертвами непогоды в Италии. Проливные дожди и сильный ветер привели к наводнению в ряде регионов страны. Власти из соображений безопасности приняли решение закрыть школы и доступ к туристическим достопримечательностям в ряде районов.
Из-за проливных дождей затопленным оказался исторический центр Венеции. Около 75% улиц и площадей города оказались под водой, пишет BBC.
29 октября, когда уровень воды поднялся до 156 см, была закрыта главная городская площадь Венеции - площадь Сан-Марко.
Это четвертое по силе наводнение в городе за всю историю наблюдений. Однако, как кажется, многие жители и гости Венеции не намерены менять свои планы.Многие пешеходы передвигаются по деревянных настилам. Некоторые переобуваются в резиновые сапоги, либо надевают высокие полиэтиленовые бахилы.
В Венеции и во всем регионе Венето объявлен красный (высокий) уровень метеоопасности. Местных жителей и туристов предупреждают о перебоях в движении транспорта.По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни улучшения погодных условий не ожидается.
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