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Polymetal продала золотое месторождение в армянском Капане за $55 млн

Polymetal продала золотое месторождение в армянском Капане за $55 млн
31 октября 2018 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Polymetal International plc заключила соглашение о продаже продаже золотого месторождения в армянском Капане компании Chaarat Gold Holdings Limited (AIM:CGH) за $55 млн ($99 на унцию золотого эквивалента рудных запасов). Об этом сообщается на сайте компании.

«Продажа Капана – это шаг к сокращению объема активов Полиметалла для концентрации на крупных долгосрочных проектах. Сделка принесет немедленные выгоды, приведя к снижению затрат и долговой нагрузки. От имени Полиметалла я хочу поблагодарить команду Капана за усердную и самоотверженную работу и пожелать всего лучшего в будущем», - заявил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

В сообщении компании отмечается, что сумма будет выплачена денежными средствами при закрытии сделки, при этом у Chaarat будет возможность выплатить до $5 млн суммы вознаграждения конвертируемыми облигациями Chaarat с погашением в 2021 году.

Ожидается, что завершение сделки состоится в I квартале 2019 года, но в любом случае не позднее 15 февраля 2019 года. Отмечается, что Polymetal получит комиссию за отказ от сделки в размере $10 млн в случае, если она не будет завершена до 15 февраля 2019 года по любым причинам.

«Продажа Капана отвечает стратегии Полиметалла, которая состоит в концентрации на крупных предприятиях с длительным сроком эксплуатации. Капан является самым мелким месторождением в портфеле Компании с самым высоким уровнем затрат, при этом:

  • по состоянию на 1 января 2018 года запасы месторождения составляли 3% от запасов группы (0,5 млн унций золотого эквивалента);
  • производство на Капане составляет 3% от годового производства Группы (51 тыс. унций золотого эквивалента за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018) и 5% от ожидаемого годового производства группы в 2019 году (около 90 тыс. унций золотого эквивалента, включая производство с месторождения Личкваз);
  • скорректированная EBITDA1 предприятия составляет 3% от скорректированной EBITDA Группы за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 (US$ 22 млн);
  • по состоянию на 30 сентября 2018 года численность сотрудников на Капане составляла 7% от общего количества сотрудников в компании»,- говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в 2017 году денежные затраты и совокупные денежные затраты по Капану (без Личкваза) составили $871 на унцию и $1292 на унцию, что выше среднего значения затрат Polymetal $650 и $877 (не включая Капан).

Polymetal приобрел Капан в 2016 году, выкупив актив у канадской компании Dundee Precious Metals Inc. за $25 млн в своих акциях и наличных, договорившись также о роялти предельной суммой $25 млн.

У Chaarat, основанной в 2002 году, пока нет добывающих активов, компания владеет одноименным месторождением в Киргизии с ресурсами 6,4 млн унций золота (разбито на два проекта).

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Polymetal agrees to sell the Kapan mine in Armenia
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