Вопрос избрания премьера Армении обсудят в парламенте 1 ноября
31 октября 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсужден 1 ноября на специальном заседании Национального собрания РА. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.
«Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА «Регламент Национального собрания», вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 ноября, в 12:00 часов, на созываемом силой закона специальном заседании НС»,- говорится в заявлении.
Премьер Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства.
В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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