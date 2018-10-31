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Вопрос избрания премьера Армении обсудят в парламенте 1 ноября

Вопрос избрания премьера Армении обсудят в парламенте 1 ноября
31 октября 2018 - 11:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсужден 1 ноября на специальном заседании Национального собрания РА. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.

«Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА «Регламент Национального собрания», вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 ноября, в 12:00 часов, на созываемом силой закона специальном заседании НС»,- говорится в заявлении.

Премьер Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

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