Наоми Уоттс снимется в спин-оффе «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Американская актриса Наоми Уоттс снимется в грядущем спин-оффе фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом сообщил телеканал HBO.

Уоттс стала первой артисткой, официально вошедшей в актерский состав приквела. Ее роль пока не раскрывается. По словам представителей HBO, она сыграет «харизматичную светскую львицу, скрывающую темный секрет». Имя персонажа Уоттс также держится в секрете, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Действие приквела разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов», и ни один персонаж фэнтезийного сериала в нем не появится. В качестве исполнительного продюсера проекта выступила Джейн Голдман, которая также занимается написанием сценария совместно с писателем Джорджем Мартином.

50-летняя Наоми Уоттс известна по таким фильмам, как «Малхолланд Драйв», «Бердмэн», «Разрисованная вуаль», «21 грамм», «Кинг Конг», «Звонок 2», «Забавные игры» и серии «Дивергента».

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Съемки восьмой, финальной части сериала завершились в начале июля. Премьера сезона запланирована на весну 2019 года.