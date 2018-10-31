Наоми Уоттс снимется в спин-оффе «Игры престолов»
31 октября 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская актриса Наоми Уоттс снимется в грядущем спин-оффе фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом сообщил телеканал HBO.
Уоттс стала первой артисткой, официально вошедшей в актерский состав приквела. Ее роль пока не раскрывается. По словам представителей HBO, она сыграет «харизматичную светскую львицу, скрывающую темный секрет». Имя персонажа Уоттс также держится в секрете, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Действие приквела разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов», и ни один персонаж фэнтезийного сериала в нем не появится. В качестве исполнительного продюсера проекта выступила Джейн Голдман, которая также занимается написанием сценария совместно с писателем Джорджем Мартином.
50-летняя Наоми Уоттс известна по таким фильмам, как «Малхолланд Драйв», «Бердмэн», «Разрисованная вуаль», «21 грамм», «Кинг Конг», «Звонок 2», «Забавные игры» и серии «Дивергента».
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Съемки восьмой, финальной части сериала завершились в начале июля. Премьера сезона запланирована на весну 2019 года.
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