Решение об установке памятника Алабяну в Москве утвердилось
31 октября 2018 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутаты Московской городской думы поддержали в трех чтениях инициативу об установке памятника основателю Союза архитекторов СССР, главному архитектору Москвы Каро Алабяну, поступившую от чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна.
«Предлагается дополнить перечень предложений о возведении произведений монументального искусства памятником архитектору Каро Алабяну. Место возведения — озелененная территория вблизи жилого дома №2 по Малому Песчаному переулку (район Сокол – ред.). Предложение поступило от чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств Армении в размере 15 миллионов рублей», — сказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов, пишет РИА Новости.
Архитектор Каро Алабян стал одним из авторов павильона Армянской ССР на территории ВДНХ в Москве и театра Российской армии на Суворовской площади.
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