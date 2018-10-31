Решение об установке памятника Алабяну в Москве утвердилось

PanARMENIAN.Net - Депутаты Московской городской думы поддержали в трех чтениях инициативу об установке памятника основателю Союза архитекторов СССР, главному архитектору Москвы Каро Алабяну, поступившую от чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна.

«Предлагается дополнить перечень предложений о возведении произведений монументального искусства памятником архитектору Каро Алабяну. Место возведения — озелененная территория вблизи жилого дома №2 по Малому Песчаному переулку (район Сокол – ред.). Предложение поступило от чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств Армении в размере 15 миллионов рублей», — сказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов, пишет РИА Новости.

Архитектор Каро Алабян стал одним из авторов павильона Армянской ССР на территории ВДНХ в Москве и театра Российской армии на Суворовской площади.