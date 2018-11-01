Объявлен главный актер приквела «Игры престолов»
1 ноября 2018 - 15:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Главную мужскую роль в приквеле фэнтезийной саги «Игра престолов» исполнит британский актер Джош Уайтхаус.
Подробности о персонаже, которого сыграет артист, не раскрываются, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
28-летний Джош Уайтхаус наиболее известен по сериалу «Полдарк». Он также снялся в таких фильмах, как «Современная жизнь — отстой», «Уличные коты» и «Северный соул».
31 октября стало известно, что одну из ролей в новом сериале исполнит Наоми Уоттс. Отмечалось, что она предстанет в образе «харизматичной светской львицы, скрывающей темный секрет».
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. В 2019-м состоится премьера финальной, восьмой части сериала. Дата релиза приквела, у которого еще нет названия, не раскрывается. Действие в новом сериале разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов».
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