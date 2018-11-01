Премьер Армении не избран: Парламент РА распускается

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики.

За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против - 0, воздержались 13.

Таким образом, парламент Армении распускается силой закона. Это означает, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Ранее Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства. 24 октября парламент не избрал премьера.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.