Президент Армении: С Лукашенко обсудили решение Белоруссии о продаже оружия Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян обсудил с президентом Республики Белорусь Александром Лукашенко решение Белоруссии продавать вооружение Азербайджану. Об этом после заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске заявил журналистам президент Армении.

Саркисян рассказал, что на встрече с Лукашенко, которая прошла накануне встречи Основной группы Мюнхенской конференции в Минске, обсудили многие вопросы, связанные с отношениями между Белоруссией и Арменией: экономические задачи, которые стоят перед странами, развитие сотрудничества в области других цифровых технологий, биотехнологий.

Вопрос поставок вооружения Белоруссией в Азербайджан президенты тоже обсуждали. Но что именно, Саркисян комментировать отказался, пишет 21.by.

«Вопрос решения Белоруссии продавать оружие той или другой стране — давайте оставим, потому что у нас был очень дружеский, конфиденциальный разговор. Мы обсуждали все и вся, еще и тот факт, что Белоруссия действительно является фактором стабильности в регионе», — сказал Армен Саркисян.

В апреле 2018 года стало известно, что Азербайджан заинтересовался покупкой белорусских «Полонезов». По первому контракту Минск должен был поставить Баку десять комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т.д.). Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению».

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян выразил глубокую обеспокоенность Еревана в связи с тем, что Минск продает вооружение Азербайджану.

«Белоруссия, являющаяся дружественной страной Армении, имеющая партнерские обязательства, продает Азербайджану вооружение, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, которая ставит под угрозу усилия по поддержанию стабильности в регионе», — написал у себя в Facebook Армен Григорян.