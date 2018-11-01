Президент Армении: С Лукашенко обсудили решение Белоруссии о продаже оружия Азербайджану
1 ноября 2018 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян обсудил с президентом Республики Белорусь Александром Лукашенко решение Белоруссии продавать вооружение Азербайджану. Об этом после заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске заявил журналистам президент Армении.
Саркисян рассказал, что на встрече с Лукашенко, которая прошла накануне встречи Основной группы Мюнхенской конференции в Минске, обсудили многие вопросы, связанные с отношениями между Белоруссией и Арменией: экономические задачи, которые стоят перед странами, развитие сотрудничества в области других цифровых технологий, биотехнологий.
Вопрос поставок вооружения Белоруссией в Азербайджан президенты тоже обсуждали. Но что именно, Саркисян комментировать отказался, пишет 21.by.
«Вопрос решения Белоруссии продавать оружие той или другой стране — давайте оставим, потому что у нас был очень дружеский, конфиденциальный разговор. Мы обсуждали все и вся, еще и тот факт, что Белоруссия действительно является фактором стабильности в регионе», — сказал Армен Саркисян.
В апреле 2018 года стало известно, что Азербайджан заинтересовался покупкой белорусских «Полонезов». По первому контракту Минск должен был поставить Баку десять комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т.д.). Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению».
Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян выразил глубокую обеспокоенность Еревана в связи с тем, что Минск продает вооружение Азербайджану.
«Белоруссия, являющаяся дружественной страной Армении, имеющая партнерские обязательства, продает Азербайджану вооружение, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, которая ставит под угрозу усилия по поддержанию стабильности в регионе», — написал у себя в Facebook Армен Григорян.
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