Картина Айвазовского - в числе топ-лотов «русских торгов» Christie's
2 ноября 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Картины Ивана Айвазовского и Василия Шухаева станут топ-лотами торгов предметами русского искусства, которые аукционный дом Christie's проведет в Лондоне 26 ноября.
В общей сложности в аукционном доме на торги выставлено 268 лотов, включая шедевры живописи и произведения декоративно-прикладного искусства, пишет ТАСС.
Полотно Айвазовского под названием «Закат в Венеции» оценивается в £400-600 тыс. ($515-775 тыс.). Картина, написанная в 1873 году, поступила из частного собрания Джона Клюге и «не появлялась на рынке искусства последние двадцать лет», сообщили в Chistie's, добавив, что выручка от продажи картины будет направлена в пользу Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).
Как рассказали в аукционном доме, художник впервые посетил Венецию летом 1840 года. Благодаря своей способности писать по памяти в удобной атмосфере своей собственной студии, прекрасно оснащенной для работы с крупномасштабными полотнами, Айвазовский редко стремился достичь топографической точности конкретного места, стремясь в первую очередь передать его неповторимый дух и атмосферу.
Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.
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