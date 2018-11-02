Вопрос назначения нового генсека ОДКБ обсудят на саммите в Астане

PanARMENIAN.Net - Вопрос о назначении нового генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет рассмотрен на саммите организации 8 ноября в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

«Могу лишь сказать, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ будет обсужден на саммите в Астане», - заявил Егоян, отвечая на вопрос, будет ли армянская сторона предлагать новую кандидатуру на должность генсека ОДКБ, пишет ТАСС.

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв Хачатурова инициировала армянская сторона.

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.