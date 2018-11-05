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В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров

В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров
5 ноября 2018 - 12:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Производство компьютеров в Армении в январе-сентябре 2018 года увеличилось на 99.3% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

По данным Национальной статистической службы, за отчетный период было выпущено 911 компьютеров по сравнению с 457 компьютерами за аналогичный период 2017 года.

За 9 месяцев текущего года производство планшетов также выросло в 7 раза. Было произведено 384 планшета вместо с 55 в 2017 году.

В этом году в Армении не было произведено сотовых телефонов, тогда как в январе-сентябре 2017 года в стране было произведено 330 смартфонов.

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