В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров

PanARMENIAN.Net - Производство компьютеров в Армении в январе-сентябре 2018 года увеличилось на 99.3% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

По данным Национальной статистической службы, за отчетный период было выпущено 911 компьютеров по сравнению с 457 компьютерами за аналогичный период 2017 года.

За 9 месяцев текущего года производство планшетов также выросло в 7 раза. Было произведено 384 планшета вместо с 55 в 2017 году.

В этом году в Армении не было произведено сотовых телефонов, тогда как в январе-сентябре 2017 года в стране было произведено 330 смартфонов.