Брат владельца ГК «Ташир» не будет выдвигаться в парламент Армении
6 ноября 2018 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Брат владельца ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, депутат Республиканской партии Армении (РПА) Карен Карапетян не будет участвовать в парламентских выборах в декабре 2018 года. Об этом заявил сам Карапетян.
«Это сложное решение. Я прошел путь с людьми, есть личные отношения со многими, и у некоторых из них все еще есть ожидания от меня.Но я думаю, что пришло время остановиться. Быть депутатом не является для меня целью. Наша государственность находится в фазе сложной и трудной трансформации. Состояние политической системы, некоторые не импонирующие мне процессы заставляют меня в этот раз не выдвигаться», - отметил он.
Он добавил, что все проекты, начатые его семьей, будут завершены, и новые будут реализованы.
Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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