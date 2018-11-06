Брат владельца ГК «Ташир» не будет выдвигаться в парламент Армении

PanARMENIAN.Net - Брат владельца ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, депутат Республиканской партии Армении (РПА) Карен Карапетян не будет участвовать в парламентских выборах в декабре 2018 года. Об этом заявил сам Карапетян.

«Это сложное решение. Я прошел путь с людьми, есть личные отношения со многими, и у некоторых из них все еще есть ожидания от меня.Но я думаю, что пришло время остановиться. Быть депутатом не является для меня целью. Наша государственность находится в фазе сложной и трудной трансформации. Состояние политической системы, некоторые не импонирующие мне процессы заставляют меня в этот раз не выдвигаться», - отметил он.

Он добавил, что все проекты, начатые его семьей, будут завершены, и новые будут реализованы.

Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.