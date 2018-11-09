СМИ: Лесной пожар уничтожил город Парадайс в Калифорнии

PanARMENIAN.Net - Лесной пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.

Пожар начался утром 8 ноября и, по последним данным, уже распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров). По данным местных СМИ, сгорели тысячи домов, пишет РИА Новости.

«Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно», — сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса вместе с семьей.

Ранее власти объявили о полной эвакуации населения города — 27 тысяч жителей. Не менее двух пострадавших госпитализировали с ожогами.

Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт, эвакуировали около 50 тысяч человек.