Карлсен и Каруана поборятся за шахматную корону в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана начинают 9 ноября в Лондоне матч за звание чемпиона мира по шахматам. Карлсен в третий раз будет защищать свой титул, Каруана же имеет шанс стать первым американским чемпионом мира с 1975 года, когда корону уступил Бобби Фишер.

Матч в Лондоне будет состоять из 12 партий с классическим контролем времени - 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, пишет ТАСС.

После каждых двух партий запланирован выходной день, после шестой партии соперники поменяются цветами. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Матч пройдет в выставочном зале Колледж в лондонском районе Холборн, призовой фонд составит $1 млн.

В 2008 году Международная шахматная федерация (FIDE) вернулась к существовавшей более столетия матчевой системе определения чемпиона мира. В 2013 году в индийском Ченнае Карлсен победил местного гроссмейстера Вишванатана Ананда, отобрав у него чемпионскую корону. В следующем году Карлсен защитил свой титул в Сочи в матче с тем же Анандом. В 2016 году в Нью-Йорке Карлсен в упорной борьбе с россиянином Сергеем Карякиным сумел отстоять корону во второй раз.

Став чемпионом мира в 22 года, Карлсен с тех пор неоднократно доказывал свой высокий уровень на различных супертурнирах, и именно он считается фаворитом предстоящего матча в Лондоне. Для Каруаны победа в турнире претендентов стала вершиной в карьере. Два года назад на турнире претендентов в Москве американец остановился недалеко от победы, разделив второе и третье места.