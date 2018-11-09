В Китае представили первого робота-телеведущего (видео)
9 ноября 2018 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Агентство «Синьхуа» и китайский поисковик Sogou.com презентовали первого телеведущего-робота, который, по мнению разработчиков, максимально похож на настоящего человека.
Производители уверяют, что робот может читать новости так же естественно, как это делают телеведущие. На видео он произносит текст на английском языке.
Робот обладает искусственным интеллектом и может обучатся у живых коллег, но работает, в отличие от них, 24 часа в сутки. В «Синьхуа» считают, что он сократит издержки медиа на производство новостей и повысит производительность труда, пишет Snob.ru.
Это не первая попытка создать телеведущего-робота в мире. На выставке в Японии в 2014 году профессор университета Осаки Хироси Исигуро показал робота, который способен выполнить функцию новостного диктора. Сейчас эта модель выглядит менее реалистично, чем китайская.
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