В Лондоне обвиняемую в хищении жену азербайджанского банкира отпустили под залог

PanARMENIAN.Net - Суд в Лондоне отпустил под залог Замиру Гаджиеву, жену азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, обвиняемую властями Азербайджана в хищении денежных средств.

Сумма залога составила 500 тысяч фунтов стерлингов (655 тысяч долларов). Гаджиевой нужно будет каждый день отмечаться в полиции. Также ей запретили выходить из дома после девяти часов вечера, приближаться к международным вокзалам и аэропортам, а также выезжать за пределы Лондона, пишет Meduza со ссылкой на BBC.

55-летняя Замира Гаджиева была арестована в Лондоне 6 ноября по запросу Азербайджана. Она находится в международном розыске как обвиняемая по уголовному делу своего мужа. Ей грозит экстрадиция на родину.

Одновременно британские власти проверяют Гаджиеву в рамках принятого в 2017 году закона «О доходах неустановленного происхождения». В частности, их интересует особняк Гаджиевой в лондонском районе Найтсбридж и ее расходы в универмаге Harrods — с 2006 по 2016 годы она потратила там 16,3 миллиона фунтов.

Гаджиева стала первым человеком, которого британские власти проверяют по закону «О доходах неустановленного происхождения». Он позволяет конфисковать имущество, владелец которого не может объяснить источник своего состояния. У Гаджиевой по этому закону уже арестовали ювелирные украшения на 400 тысяч фунтов; их планируют продать на аукционе.