Лесной пожар в Калифорнии добрался до дома Ким Кардашьян
10 ноября 2018 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Лесной пожар в Калифорнии добрался до резиденции американской звезды реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян и ее супруга, рэпера Канье Уэста. Кардашьян покинула вместе с семьей свой дом в Калабасасе.
«Я слышала, что огонь затронул наши владения в нашем доме в Хидден-Хилс, но сейчас был локализован и остановлен. Похоже, что (ситуация) не ухудшается», - написала Кардашьян в Twitter.
Она также поблагодарила пожарных за их труд и отметила,что молится о том, чтобы все были в сохранности.
Ранее стало известно, что особняк пары находится под угрозой, поскольку огонь уже был замечен на территории их участка.
Не менее девяти человек погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии. В пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем. Более 150 тысяч человек были эвакуированы из регионов, которым угрожает стихия. Всего на данный момент в Калифорнии огнем охвачено около 12 тысяч гектаров лесных массивов.
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