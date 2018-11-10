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Олимпийского чемпиона Юрия Варданяна похоронят 13 ноября в Ереване

Олимпийского чемпиона Юрия Варданяна похоронят 13 ноября в Ереване
10 ноября 2018 - 14:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Прах заслуженного мастера спорта СССР, всемирно известного армянского тяжелоатлета, чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр Юрия Варданяна будет перевезен в Армению из США 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и по делам молодежи РА.

В Гюмри церемония прощания состоится в церкви Святого Акопа 12 ноября.

Прах будет доставлен в Ереван 13 ноября. В Ереване панихида состоится в СКК им. К. Демирчяна 13 ноября с 10:00 по 13:00. Церемония похорон состоится в тот же день, в 16:00, в Пантеоне имени Комитаса.

Тяжелоатлет Юрий Варданян умер в США 2 ноября в возрасте 61 года.

Варданян стал олимпийским чемпионом на Играх в Москве в 1980 году. Он также является четырехкратным чемпионом СССР (1977, 1979, 1981, 1982), пятикратным чемпионом Европы (1977, 1978, 1980, 1981, 1983), семикратным чемпионом мира (1977-1981, 1983, 1985). На счету Варданяна 43 мировых рекорда.

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