Олимпийского чемпиона Юрия Варданяна похоронят 13 ноября в Ереване
10 ноября 2018 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Прах заслуженного мастера спорта СССР, всемирно известного армянского тяжелоатлета, чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр Юрия Варданяна будет перевезен в Армению из США 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и по делам молодежи РА.
В Гюмри церемония прощания состоится в церкви Святого Акопа 12 ноября.
Прах будет доставлен в Ереван 13 ноября. В Ереване панихида состоится в СКК им. К. Демирчяна 13 ноября с 10:00 по 13:00. Церемония похорон состоится в тот же день, в 16:00, в Пантеоне имени Комитаса.
Тяжелоатлет Юрий Варданян умер в США 2 ноября в возрасте 61 года.
Варданян стал олимпийским чемпионом на Играх в Москве в 1980 году. Он также является четырехкратным чемпионом СССР (1977, 1979, 1981, 1982), пятикратным чемпионом Европы (1977, 1978, 1980, 1981, 1983), семикратным чемпионом мира (1977-1981, 1983, 1985). На счету Варданяна 43 мировых рекорда.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Partner news
Последние новости
Лесной пожар в Калифорнии добрался до дома Ким Кардашьян «Только что приземлилась дома, у меня был всего час, чтобы собраться и уехать. Молюсь, чтобы все были в безопасности», – написала Кардашьян.
США на месяц отсрочили санкции против хозяина «Арменала» О предыдущем продлении дедлайнов для «Русала» и En+ было объявлено 12 октября (а до этого – 22 сентября), а для ГАЗа – 19 октября
На Украине ввели уголовную ответственность для россиян за посещение Крыма Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон 7 ноября. Изменения внесены в статью 332 Криминального кодекса Украины.
Лесной пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек: Сгорели 6700 зданий В пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем.