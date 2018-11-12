Алексис Оганян представит «секретный армянский проект»

PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, являющийся мужем экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, аннонсировал новый «секретный Армянский проект». Бизнесмен опубликовал Instagram фотографию, отметив, что вскоре представит это проект.

«Настало время, мои друзья... Секретный армянский проект будет представлен завтра»,- подписал фотографию Оганян.

Ранее он опубликовал фото армян, играющих в шахматы, и отметил, что готовит новый проект.

«Секретный проект, над которым я работал и которым почти готов поделиться со всеми вами. Подсказка: он включает в себя терпение, настойчивость и мудрость»,- подписал тот снимок бизнесмен.

Алексис Оганян в июне приехал в Армению.