Алексис Оганян представит «секретный армянский проект»
12 ноября 2018 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, являющийся мужем экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, аннонсировал новый «секретный Армянский проект». Бизнесмен опубликовал Instagram фотографию, отметив, что вскоре представит это проект.
«Настало время, мои друзья... Секретный армянский проект будет представлен завтра»,- подписал фотографию Оганян.
Ранее он опубликовал фото армян, играющих в шахматы, и отметил, что готовит новый проект.
«Секретный проект, над которым я работал и которым почти готов поделиться со всеми вами. Подсказка: он включает в себя терпение, настойчивость и мудрость»,- подписал тот снимок бизнесмен.
Алексис Оганян в июне приехал в Армению.
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