Джордж Мартин раскрыл сюжет двух приквелов «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Американский писатель Джордж Мартин, создатель серии книг «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», раскрыл сюжет спин-оффов фэнтезийной саги.

Мартин заявил, что два приквела «Игры престолов» будут основаны на материале из его грядущей книги «Пламя и кровь», которая выходит в США 20 ноября. Это хроника правления династии Таргариенов, прародителей королевы Дейенерис из оригинального сериала, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Книга посвящена, в частности, завоеваниям Эйгона Таргариена, который объединил Семь королевств при помощи драконов. Писатель подчеркнул, что планирующиеся по ней сериалы еще не получили одобрение телеканала HBO, владеющего правами на фэнтезийную сагу.

«Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени. Действие четырех шоу будет происходить по всей карте мира, и как минимум два точно основаны на материале из «Пламени и крови», — поделился литератор.

В июне HBO одобрил создание первого приквела «Игры престолов». Действие нового сериала разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Главные роли в нем исполнят Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус. Название и дата выхода спин-оффа пока не раскрываются.