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В онлайн игре Battlefield 1 устроили перемирие в память о жертвах Первой мировой (видео)

В онлайн игре Battlefield 1 устроили перемирие в память о жертвах Первой мировой
 12 ноября 2018 - 16:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Игроки Battlefield 1 — онлайнового шутера про Первую мировую — устроили двухминутное перемирие в честь 100-летия со дня окончания войны. Видео необычного матча выложили на reddit. На нем игроки просто гуляют по пляжу.

Перемирие нарушили достаточно быстро. Сперва пляж обстреляли летчики, а потом неизвестный противник со спины убил автора видео, пишет Meduza.

Позже нарушивший договор игрок извинился за свое поведение на форуме — он объяснил, что просто не выдержал постоянных поражений своей команды.

This is the 100 Year Anniversary of the End of WW1. On the 11th Hour we stopped fighting. from r/Battlefield
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Meduza: В шутере Battlefield 1 устроили перемирие. Так игроки почтили память жертв Первой мировой войны
Meduza: В шутере Battlefield 1 устроили перемирие. Так игроки почтили память жертв Первой мировой войны
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