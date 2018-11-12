В онлайн игре Battlefield 1 устроили перемирие в память о жертвах Первой мировой

PanARMENIAN.Net - Игроки Battlefield 1 — онлайнового шутера про Первую мировую — устроили двухминутное перемирие в честь 100-летия со дня окончания войны. Видео необычного матча выложили на reddit. На нем игроки просто гуляют по пляжу.

Перемирие нарушили достаточно быстро. Сперва пляж обстреляли летчики, а потом неизвестный противник со спины убил автора видео, пишет Meduza.

Позже нарушивший договор игрок извинился за свое поведение на форуме — он объяснил, что просто не выдержал постоянных поражений своей команды.