В онлайн игре Battlefield 1 устроили перемирие в память о жертвах Первой мировой (видео)
12 ноября 2018 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Игроки Battlefield 1 — онлайнового шутера про Первую мировую — устроили двухминутное перемирие в честь 100-летия со дня окончания войны. Видео необычного матча выложили на reddit. На нем игроки просто гуляют по пляжу.
Перемирие нарушили достаточно быстро. Сперва пляж обстреляли летчики, а потом неизвестный противник со спины убил автора видео, пишет Meduza.
Позже нарушивший договор игрок извинился за свое поведение на форуме — он объяснил, что просто не выдержал постоянных поражений своей команды.
Самое значимое
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
Последние новости
Тоноян: Минобороны Армении пока не приняло решения по покупке шведских истребителей По его словам, однако есть другое предложение от другого партнера, которое серьезно изучается
Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ На турнире по спортивному самбо Тигран Киракосян (52 кг) стал серебряным призером, а Арсен Казарян (74 кг) занял третье место
Постпред РФ при ОБСЕ: Прекращение огня в Карабахе - важнейшее условие продуктивности МГ ОБСЕ На линии соприкосновения и границе Азербайджана и Армении сохраняется относительная стабильность, снижается число нарушений режима «тишины»