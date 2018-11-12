Впервые в бюджете Арцаха зафиксирован профицит

PanARMENIAN.Net - Впервые в Арцахе доходы государственного бюджета превысят расходы. Об этом заявил 12 ноября министр финансов Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Артур Арутюнян после рабочего совещания с президентом НКР Бако Саакяном.

По его словам, Саакяну был представлен проект госбюджета Арцаха на 2019 год, согласно которому объем доходов составит 112.3 млрд драм, а объем расходов - около 111 млрд драм, пишет «Арцахпресс».

Арутюнян отметил, что профицит бюджета (превышение доходов над расходами) составил 1,3 млрд драм, что является беспрецедентным для Республики Арцах.

«У нас наблюдается увеличение расходов в сфере капитальных вложений - около 1,6 млрд драм, в сфере здравоохранения - около 770 млн драм, и в сфере социальной защиты - 480 млн драм. Капитальные вложения будут в основном сосредоточены на экономическом развитии, а также на реализации строительных проектов ряда социально значимых объектов. Увеличение расходов в сфере здравоохранения в основном обусловлено увеличением заработной платы медицинского персонала примерно на 15%, а также реализацией ряда новых программ. Увеличение расходов в социальной сфере обусловлено внедрением с 1 июня 2019 года в Арцахе накопительной пенсионной системы и связано с дополнительными доходами, выплачиваемыми государством», - сказал Арутюнян.