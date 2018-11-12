Постпред РФ при ОБСЕ: Прекращение огня в Карабахе - важнейшее условие продуктивности МГ ОБСЕ
12 ноября 2018 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Прекращение огня в Карабахе является важнейшим условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и продвижения к компромиссу по сущностным аспектам карабахского урегулирования. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича.
«На линии соприкосновения и границе Азербайджана и Армении сохраняется относительная стабильность, снижается число нарушений режима «тишины». Призываем стороны закрепить позитивную тенденцию дополнительными мерами по снижению напряженности»,- говорится в заявлении Лукашевича в микроблоге постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Twitter.
«После недолгой выборной паузы восстановлены интенсивные контакты между Азербайджаном и Арменией. Состоялась результативная встреча на полях Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 г. Усилия «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве коллективного посредника при выработке сторонами жизнеспособного разрешения нагорно-карабахской проблемы заслуживают высокой оценки и безусловной поддержки»,- отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) – совместно с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком с 29 октября по 2 ноября посетили регион. По итогам визита они сделали заявление, в котором отмечается, что главная цель визита состояла в том, чтобы обсудить итоги беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре, наметить следующие шаги в мирном процессе по урегулированию карабахской проблемы и провести мониторинг общего развития ситуации на местах.
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