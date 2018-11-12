Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ
12 ноября 2018 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по самбо в Бухаресте. Об этом сообщает официальный сайт министерства спорта РА.
На турнире по спортивному самбо Тигран Киракосян (52 кг) стал серебряным призером, а Арсен Казарян (74 кг) занял третье место.
На турнире по боевому самбо Григор Мхитарян (52 кг) завоевал серебряную медаль.
Чемпионат мира по самбо прошел в Бухаресте с 8 по 11 ноября.
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