Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ

PanARMENIAN.Net - Армянские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по самбо в Бухаресте. Об этом сообщает официальный сайт министерства спорта РА.

На турнире по спортивному самбо Тигран Киракосян (52 кг) стал серебряным призером, а Арсен Казарян (74 кг) занял третье место.

На турнире по боевому самбо Григор Мхитарян (52 кг) завоевал серебряную медаль.

Чемпионат мира по самбо прошел в Бухаресте с 8 по 11 ноября.