Алексис Оганян представил новый армянский бренди Shakmat (видео)
13 ноября 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, являющийся мужем экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, представил свой «секретный проект» -армянский бренди Shakmat.
Для разработки проекта Оганян ранее приезжал в Армению. Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.
«Для начала мы произвели только 2400 бутылок, так что вперед на сайт shakmatbrandy.com, если вы хотите приобрести их пока это возможно»,- рассказал бизнесмен на своей странице в Facebook.
Оганян также поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку в реализации этого проекта и помог «представить миру 23-летнюю армянскую традицию».
Ранее Оганянопубликовал фото армян, играющих в шахматы, и отметил, что готовит новый проект.
«Секретный проект, над которым я работал и которым почти готов поделиться со всеми вами. Подсказка: он включает в себя терпение, настойчивость и мудрость»,- подписал тот снимок бизнесмен.
Самое значимое
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
Partner news
Последние новости
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 44 «На сегодняшний день были обнаружены тела еще 13 человек. Это самый разрушительный лесной пожар в истории США», – сказал Хонеа.
В Ереване появится новый футбольный стадион на 33,000 зрителей Новый стадион будет расчитан на 33,000 зрителей, что, по словам Ванецана, даст возможность принять в стране финал чемпионата Лиги Европы.
Армянские женщины-миротворцы отправятся с миссией в Косово «На этом этапе женщины-миротворцы будут отправлены в Косово», - сказал Тоноян.
Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением