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Алексис Оганян представил новый армянский бренди Shakmat (видео)

Алексис Оганян представил новый армянский бренди Shakmat
 13 ноября 2018 - 10:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, являющийся мужем экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, представил свой «секретный проект» -армянский бренди Shakmat.

Для разработки проекта Оганян ранее приезжал в Армению. Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.

«Для начала мы произвели только 2400 бутылок, так что вперед на сайт shakmatbrandy.com, если вы хотите приобрести их пока это возможно»,- рассказал бизнесмен на своей странице в Facebook.

Оганян также поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку в реализации этого проекта и помог «представить миру 23-летнюю армянскую традицию».

Ранее Оганянопубликовал фото армян, играющих в шахматы, и отметил, что готовит новый проект.

«Секретный проект, над которым я работал и которым почти готов поделиться со всеми вами. Подсказка: он включает в себя терпение, настойчивость и мудрость»,- подписал тот снимок бизнесмен.

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