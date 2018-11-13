ФСБ РФ обвиняет азербайджанского журналиста в шпионаже
13 ноября 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - ФСБ России подозревает работавшего в Москве азербайджанского журналиста Намика Гасанова в связях с зарубежными спецслужбами. Об этом заявил сам Намик Гасанов, передает haqqin.az.
По его словам, последние 8 лет он работал на различные российские и азербайджанские СМИ. В 2016-2018 гг. он был собкором одного из информационных агентств.
Возвращаясь в Баку после очередного визита, на российско-азербайджанской границе он узнал том, что ФСБ разослало письмо о подозрении его в шпионаже. При этом майор полиции сообщил, что за свою практику он лишь дважды получал подобные письма. Одно из них касалось известного криминального авторитета.
Намика Гасанова препроводили на азербайджанскую сторону и предупредили, что если он вернется в Россию, то будет немедленно арестован.
Считая произошедшее какой-то нелепой ошибкой, журналист обратился с письмом на имя руководителя ФСБ генерала А.В. Бортникова. В ответном письме ФСБ абсолютно ничего прояснено не было. Но сам ответ ФСБ подтвердил опасения журналиста, ему закрыт въезд в Россию.
По неофициальным каналам Намику Гасанову стало известно, что ФСБ подозревает его в неоднократных контактах с сотрудниками зарубежных спецслужб.
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