Список партии «Сасна црер» на выборах в парламент Армении возглавит Варужан Аветисян
13 ноября 2018 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Общегосударственный предвыборный список партии «Сасна црер» на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении возглавит Варужан Аветисян, вторым же номером будет политолог Степан Григорян. Об этом 13 ноября на пресс-конференции сообщил основатель партии «Сасна црер» Жирайр Сефилян.
Сефилян отметил, что они претендуют на формирование противовеса, второго полюса, с осознанием, что без сдерживающей силы ошибок у правящей силы будет больше, пишет Panorama.am.
«Мы также идем на выборы с целью осуществления коренных, системных изменений», – сказал он.
«Я призываю всех серьезных участников войны консолидироваться и поддержать всеармянскую партию «Сасна црер». Если не нас, то кого вы будете поддерживать, дорогие боевые товарищи?», – сказал он, добавтв, что у них нет опасений, что инцидент с захватом полка Патрульно-постовой службы Полиции РА ударит по их рейтингу.
Члены вооруженной группировки «Сасна црер» ранее создали одноименную политическую партия и заявили, что необходимо «освободиться от бастиона прежнего режима».
Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля 2016 года захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.
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