// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 50

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 50
14 ноября 2018 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Уже по меньшей мере 50 человек стали жертвами опустошительных лесных пожаров на севере Калифорнии. Об этом местные власти сообщили 13 ноября.

Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс. Еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу. Реальное число погибших может оказаться еще выше, так как десятки человек числятся пропавшими без вести, пишет Deutsche Welle.

Нынешние пожары, бушующие уже седьмой день, с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии.

Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихию пока не удается: местные власти предположили, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире
В США закрыли банковские счета компании азербайджанца Араза Агаларова
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие
Япония потеряла один из островов
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Президент Арцаха отправился в Париж Отмечается, что 14 ноября делегация, возглавляемая президентом Саакяном, прибыла в Париж.
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы В свою очередь, правительство Армении выделило 700 тысяч долларов на реализацию данной программы.
Армянская налоговая нашла масштабные нарушения в местном «Газпроме» В частности, компания «Газпром Армения» в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов» (видео) 13 ноября был опубликован тизер, который состоит из кадров предыдущих серий, в его конце говорится, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года