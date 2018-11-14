Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
14 ноября 2018 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 14 ноября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в восточном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Гарри О’Коннор (Ирландия).
С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания), а также представитель ГПВУ ОБСЕ подполковник Александр Непокрытых (Россия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 13 ноября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика.Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте министр вновь отметил необходимость реализации договоренностей по расширению мониторинговых возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.
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