Левински готова извиниться перед Клинтон

PanARMENIAN.Net - Моника Левински, ставшая известной после секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, готова вновь извиниться перед его женой, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом она рассказала своей статье, опубликованной на сайте журнала Vanity Fair.

По словам Левински, первым ее публичным заявлением после произошедшего стали именно извинения перед Челси — дочерью супругов Клинтон — и Хиллари. «Если бы я увиделась лично с Хиллари Клинтон сегодня, я знаю, что собралась бы со всеми необходимыми силами и снова искренне сказала бы ей, насколько мне жаль», — отметила 45-летняя Левински, пишет Lenta.ru.

Она полагает, что и бывший президент должен желать принести извинения. Левински добавила, что Клинтон не обязан этого делать, однако, извинившись, он стал бы лучше, и общество тоже изменилось бы к лучшему.

В июне сообщалось, что Клинтон так и не извинился лично перед Левински после секс-скандала и не считает нужным этого делать. В феврале она заявила, что движение #MeToo заставило ее по-другому взглянуть на отношения с бывшим президентом. По словам Левински, несмотря на то, что интимная связь была по обоюдному согласию, имело место злоупотребление властью.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сперва открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.