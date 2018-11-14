Левински готова извиниться перед Клинтон
14 ноября 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Моника Левински, ставшая известной после секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, готова вновь извиниться перед его женой, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом она рассказала своей статье, опубликованной на сайте журнала Vanity Fair.
По словам Левински, первым ее публичным заявлением после произошедшего стали именно извинения перед Челси — дочерью супругов Клинтон — и Хиллари. «Если бы я увиделась лично с Хиллари Клинтон сегодня, я знаю, что собралась бы со всеми необходимыми силами и снова искренне сказала бы ей, насколько мне жаль», — отметила 45-летняя Левински, пишет Lenta.ru.
Она полагает, что и бывший президент должен желать принести извинения. Левински добавила, что Клинтон не обязан этого делать, однако, извинившись, он стал бы лучше, и общество тоже изменилось бы к лучшему.
В июне сообщалось, что Клинтон так и не извинился лично перед Левински после секс-скандала и не считает нужным этого делать. В феврале она заявила, что движение #MeToo заставило ее по-другому взглянуть на отношения с бывшим президентом. По словам Левински, несмотря на то, что интимная связь была по обоюдному согласию, имело место злоупотребление властью.
Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сперва открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Президент Арцаха отправился в Париж Отмечается, что 14 ноября делегация, возглавляемая президентом Саакяном, прибыла в Париж.
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы В свою очередь, правительство Армении выделило 700 тысяч долларов на реализацию данной программы.
Армянская налоговая нашла масштабные нарушения в местном «Газпроме» В частности, компания «Газпром Армения» в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов» (видео) 13 ноября был опубликован тизер, который состоит из кадров предыдущих серий, в его конце говорится, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года