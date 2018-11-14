Президент Арцаха отправился в Париж
14 ноября 2018 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян отправился во Францию. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Отмечается, что 14 ноября делегация, возглавляемая президентом Саакяном, прибыла в Париж.
Визит носит рабочий характер.
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