Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
14 ноября 2018 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Представитель Белорусси вновь обсудил с азербайджанской стороной вопросы ОДКБ. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне своего визита в Минск принял чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.
Алиев сообщил, что внимательно следил за саммитом ОДКБ в Астане 8 ноября. По его словам, Баку «небезразлично - представитель какой страны возглавляет ОДКБ, которая является военно-политической организацией», пишет Haqqin.az.
«Недавние заявления МИД Армении я считаю совершенно недопустимыми в международной практике. МИД не может комментировать действия и слова президента другой страны, тем более считающейся союзником, называть их некорректными»,- заявил Алиев.
Ранее в МИД Армении назвали некорректной беседу между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и послом Азербайджана Латифом Гандиловым о ситуации вокруг генсека ОДКБ и Армении. «Это некорректно, когда с послом страны, не являющейся членом организации, обсуждаются ее внутренние проблемы», - заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.
Алиев заявил, что в Баку «с настороженностью восприняли назначение представителя Армении на должность генсека ОДКБ».
Он также коснулся и сотрудничества Азербайджана с Белоруссией в военно-технической сфере.
«Мы приобретаем военную технику в Беларуси и очень довольны ее качеством и показателями. Беларусь в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень. И мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере»,- отметил Алиев.
Коснувшись недовольства Армении продажей Белоруссией оружия Азербайджану, Алиев заявил: «Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. Также мы в большом объеме приобретаем вооружение и технику в Турции, Израиле, Пакистане, в европейских странах».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым заявил, что Минск готов предложить 3 кандидатов на пост генсека ОДКБ:«Но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Пашинян (и.о. премьера Армении) должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Она (Армения) возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?».
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