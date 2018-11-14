Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым

PanARMENIAN.Net - Представитель Белорусси вновь обсудил с азербайджанской стороной вопросы ОДКБ. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне своего визита в Минск принял чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

Алиев сообщил, что внимательно следил за саммитом ОДКБ в Астане 8 ноября. По его словам, Баку «небезразлично - представитель какой страны возглавляет ОДКБ, которая является военно-политической организацией», пишет Haqqin.az.

«Недавние заявления МИД Армении я считаю совершенно недопустимыми в международной практике. МИД не может комментировать действия и слова президента другой страны, тем более считающейся союзником, называть их некорректными»,- заявил Алиев.

Ранее в МИД Армении назвали некорректной беседу между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и послом Азербайджана Латифом Гандиловым о ситуации вокруг генсека ОДКБ и Армении. «Это некорректно, когда с послом страны, не являющейся членом организации, обсуждаются ее внутренние проблемы», - заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Алиев заявил, что в Баку «с настороженностью восприняли назначение представителя Армении на должность генсека ОДКБ».

Он также коснулся и сотрудничества Азербайджана с Белоруссией в военно-технической сфере.

«Мы приобретаем военную технику в Беларуси и очень довольны ее качеством и показателями. Беларусь в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень. И мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере»,- отметил Алиев.

Коснувшись недовольства Армении продажей Белоруссией оружия Азербайджану, Алиев заявил: «Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. Также мы в большом объеме приобретаем вооружение и технику в Турции, Израиле, Пакистане, в европейских странах».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым заявил, что Минск готов предложить 3 кандидатов на пост генсека ОДКБ:«Но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Пашинян (и.о. премьера Армении) должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Она (Армения) возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?».