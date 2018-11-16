Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
16 ноября 2018 - 23:35 AMT
PanARMENIAN.Net - И.О. премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с беспрецедентно резкой критикой поведения президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после саммита ОДКБ в Астане. Пашинян выразил недовольсто выносом на публику обсуждения кандидатуры будущего генсека ОДКБ лидерами двух государств и встречей Лукашенко с послом Азербайджана по вопросам деятельности альянса.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым заявил, что Минск готов предложить 3 кандидатов на пост генсека ОДКБ, сказавл, что Пашиняну нужно разобраться с ситуацией в правительстве. МИД Армении назвал некорректным факт беседы, после чего, однако, уже посол Белоруссии в Баку обсудил вопрос генсека с президентом Азербайджана Алиевым. В свою очередь, Назарбаев после саммита заявил журналистам о достижении договоренности о переходе поста генсека Белоруссии. Вопрос обострился после возбуждения в Армении уголовного дела против уже экс-генсека альянса Юрия Хачатурова в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибелью 10 людей в марте 2008 года. Хачатуров обвиняется в свержении госстроя.
По сообщению телеканала «Шант», Пашинян предложил представить ситуацию, в которой он обсуждает вопросы ОДКБ с послом какого-нибудь иностранного государства. «Это закрытое заседание, во время которого союзники обсуждают военно-политические вопросы. Это закрытый разговор союзников, и я удивлен, что человек, находящийся в статусе руководителя страны 30 или сколько-то-там лет, позволяет себе такое. Конечно, я буду требовать разъяснений у президента Белоруссии», - сказал он.
Говоря о заявлении Назарбаева после закрытого заседания, он охарактеризовал его как противоречащее договоренностям и подчеркнул, что ждет объяснений также от казахстанского лидера. «Ни у кого нет права делать таких заявлений, так как решения в ОДКБ принимаются на основе консенсуса, а мы нашу позицию обозначили четко. Пока мы не приняли другого решения, ни у кого нет права на подобные заявления», - подчеркнул он.
Пашинян отмветил, что обсуждал 16 ноября с Владимиром Путиным вопрос о председательстве в ОДКБ. Пашинян также отказался отвечать на вопрос о возможности компромисса по вопросу перехода председателства к Белоруссии, заявив, что это было бы некорректно с его стороны. «Мы соблюдаем корректность в отношении своих партнеров и надеемся, требуем того же от них», - подчеркнул он.
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