ВОЗ: В Армении наименьшее число детей-самоубийц в Европейском регионе
20 ноября 2018 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Среди стран Европейского региона в Армении наименьшее количество самоубийств среди детей. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, в Европейском регионе живет 190 млн детей и подростков в возрасте младше 18 лет. 44 млн из них подвергались физическому насилию, 18 млн – сексуальному, а 55 млн пережили психологические травмы. Причем 90 процентов всех подобных случаев остаются незамеченными.
По данным ВОЗ, жестокость по отношению к детям часто становится причинойсамоубийств. По числу детских и подростковых самоубийств в Европейском регионе лидирует Россия. За ней следуют Латвия, Бельгия, Финляндия, Молдова, Украина и Казахстан. Самая благополучная обстановка в этом плане – в Армении, Азербайджане и Грузии.
В ВОЗ рекомендуют менять законодательство, привлекать к выявлению таких случаев медицинских работников, знакомить родителей с «мирными» методами воспитания и обучать детей тому, как себя защитить. Авторы последнего доклада на эту тему приводят положительные примеры.
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