ВОЗ: В Армении наименьшее число детей-самоубийц в Европейском регионе

PanARMENIAN.Net - Среди стран Европейского региона в Армении наименьшее количество самоубийств среди детей. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в Европейском регионе живет 190 млн детей и подростков в возрасте младше 18 лет. 44 млн из них подвергались физическому насилию, 18 млн – сексуальному, а 55 млн пережили психологические травмы. Причем 90 процентов всех подобных случаев остаются незамеченными.

По данным ВОЗ, жестокость по отношению к детям часто становится причинойсамоубийств. По числу детских и подростковых самоубийств в Европейском регионе лидирует Россия. За ней следуют Латвия, Бельгия, Финляндия, Молдова, Украина и Казахстан. Самая благополучная обстановка в этом плане – в Армении, Азербайджане и Грузии.

В ВОЗ рекомендуют менять законодательство, привлекать к выявлению таких случаев медицинских работников, знакомить родителей с «мирными» методами воспитания и обучать детей тому, как себя защитить. Авторы последнего доклада на эту тему приводят положительные примеры.