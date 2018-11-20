Верхний Ларс открыт, но с российской стороны застряли около 500 грузовиков
20 ноября 2018 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями для большегрузного автотранспорта. Об этом сообщает Главное управление МЧС республики Северная Осетия.
Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 491 большегрузных автомобилей с российской стороны.
Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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