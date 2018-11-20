Стрельба в Чикаго: Есть жертвы, включая стрелка
20 ноября 2018 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженный мужчина открыл стрельбу в больнице в Чикаго. По последним данным, в результате погибли четыре человека: две сотрудницы больницы, полицейский и сам стрелок.
«Чикаго потерял врача, фармацевта и полицейского. Все они выполняли свою работу, занимались любимым делом», - сообщил мэр Чикаго Рам Эмануэль.
Как сообщил представитель местной полиции, нападавший погиб в ходе перестрелки. Пока неясно, совершил ли он сумоубийство или был застрелен, пишет BBC.
Полицейские говорят, что стрельба началась с ссоры на парковке, где была убита женщина. Затем мужчина вошел в здание больницы и начал беспорядочную стрельбу. Предположительно, целью стрелка была женщина, с которой он состоял в отношениях, но его мотивы пока не выяснены.
К зданию быстро прибыла полиция, пациенты и персонал были эвакуированы. Позднее полиция назвала имя погибшего полицейского: Самюэль Хименес. Он скончался от ранений в больнице.
Только в 2018 году в США в результате стрельбы погибли почти 13 тысяч человек. Еще 25 тысяч человек получили огнестрельные ранения. 250 полицейских были убиты при исполнении обязанностей.
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