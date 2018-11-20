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Стрельба в Чикаго: Есть жертвы, включая стрелка

Стрельба в Чикаго: Есть жертвы, включая стрелка
20 ноября 2018 - 13:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Вооруженный мужчина открыл стрельбу в больнице в Чикаго. По последним данным, в результате погибли четыре человека: две сотрудницы больницы, полицейский и сам стрелок.

«Чикаго потерял врача, фармацевта и полицейского. Все они выполняли свою работу, занимались любимым делом», - сообщил мэр Чикаго Рам Эмануэль.

Как сообщил представитель местной полиции, нападавший погиб в ходе перестрелки. Пока неясно, совершил ли он сумоубийство или был застрелен, пишет BBC.

Полицейские говорят, что стрельба началась с ссоры на парковке, где была убита женщина. Затем мужчина вошел в здание больницы и начал беспорядочную стрельбу. Предположительно, целью стрелка была женщина, с которой он состоял в отношениях, но его мотивы пока не выяснены.

К зданию быстро прибыла полиция, пациенты и персонал были эвакуированы. Позднее полиция назвала имя погибшего полицейского: Самюэль Хименес. Он скончался от ранений в больнице.

Только в 2018 году в США в результате стрельбы погибли почти 13 тысяч человек. Еще 25 тысяч человек получили огнестрельные ранения. 250 полицейских были убиты при исполнении обязанностей.

Ссылки по теме:
BBC: Стрельба в больнице в Чикаго: четверо погибших, включая стрелка
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