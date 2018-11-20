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В Армении откроется завод бытовой техники

В Армении откроется завод бытовой техники
20 ноября 2018 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении будет открыто производство бытовой техники. Об этом 20 ноября на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

Он, однако, не сообщил каких-либо других подробностей.

Пашинян сказал, что правительство не будет стремиться к экономическому росту по принципу предыдущей модели - за счет роста показателей горнодобывающей промышленности и букмекеров.

Он добавил, что это объясняет тенденции замедления или снижения индекса экономической активности в Армении. Пашинян также заявил, что в экономике Армении происходят структурные изменения.

В качестве примера трансформации экономики Пашинян привел ожидаемый перезапуск Севанского сахарного завода, подчеркнув, что несколько месяцев назад невозможно было представить подобное.

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