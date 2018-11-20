Пашинян: Относительное спокойствие на передовой в Арцахе - результат соглашения в Душанбе
20 ноября 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Относительное спокойствие на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана является результатом договоренностей, достигнутых лидерами Армении и Азербайджана в Душанбе. Об этом заявил 20 ноября на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
«Оперативная связь является одним из компонентов соглашения. По поводу этой связи были различные обсуждения, некоторые поняли, будто я и президент Азербайджана с утра до вечера общаемся в чате. Конечно, это не так, если есть необходимость, информация передается через представителей»,- сказал Пашинян.
Он добавил, что бытует мнение, будто в переговорном процессе участвует ограниченное число людей.
«Я нахожу этот подход неправильным. Я думаю, что в этом процессе должно быть задействовано как можно больше людей. Думаю, что армянский народ более чем когда-либо информирован о переговорном процессе по Арцаху и его содержании, и этот подход будет продолжаться», - отметил и.о. премьера.
Ранее Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе договорились о создании оперативной связи на линии соприкосновения ВС двух стран в Арцахе. «Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.
Самое значимое
В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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