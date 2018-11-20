Пашинян: Относительное спокойствие на передовой в Арцахе - результат соглашения в Душанбе

PanARMENIAN.Net - Относительное спокойствие на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана является результатом договоренностей, достигнутых лидерами Армении и Азербайджана в Душанбе. Об этом заявил 20 ноября на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Оперативная связь является одним из компонентов соглашения. По поводу этой связи были различные обсуждения, некоторые поняли, будто я и президент Азербайджана с утра до вечера общаемся в чате. Конечно, это не так, если есть необходимость, информация передается через представителей»,- сказал Пашинян.

Он добавил, что бытует мнение, будто в переговорном процессе участвует ограниченное число людей.

«Я нахожу этот подход неправильным. Я думаю, что в этом процессе должно быть задействовано как можно больше людей. Думаю, что армянский народ более чем когда-либо информирован о переговорном процессе по Арцаху и его содержании, и этот подход будет продолжаться», - отметил и.о. премьера.

Ранее Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе договорились о создании оперативной связи на линии соприкосновения ВС двух стран в Арцахе. «Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.