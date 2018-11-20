В Шанхае открылся подземный отель в заброшенном карьере: Его строили 12 лет

PanARMENIAN.Net - В Шанхае открылся пятизвездочный отель Shimao Quarry Hotel, построенный в заброшенном промышленном карьере.

Во время Второй мировой войны в карьере, в котором теперь расположен отель, добывали уголь. Официально карьер был закрыт в 2000 году из-за введения в Китае новых правил охраны окружающей среды. Оператор курортного комплекса Shimao Group приобрел землю для реализации проекта в 2006 году.

Строительство всех объектов курорта длилось 12 лет, участвовали 5000 специалистов - дизайнеров, архитекторов, инженеров, строителей, пишут «Ведомости».

Курортный комплекс расположен в 30 километрах от аэропорта Хунцяо в Шанхае, на горном хребте Шешан.

Основное здание комплекса - 18-этажная гостиница Intercontinental Shanghai Wonderland. Всего в отеле 336 номеров.В главном здании расположены спортивный и развлекательный центры. Постояльцы имеют возможность заняться скалолазанием или совершить прыжок с банджи.

По данным Intercontinental Hotels and Resorts, ночь в номере отеля обойдется в среднем в 3394 юаней ($668). Самый дорогой номер - люкс с услугами дворецкого - стоит более $14 000 за ночь.

Два нижних этажа отеля находятся под водой. Эти этажи отведены под номера люкс, в которых вместо окон огромные аквариумы.