В Шанхае открылся подземный отель в заброшенном карьере: Его строили 12 лет
20 ноября 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Шанхае открылся пятизвездочный отель Shimao Quarry Hotel, построенный в заброшенном промышленном карьере.
Во время Второй мировой войны в карьере, в котором теперь расположен отель, добывали уголь. Официально карьер был закрыт в 2000 году из-за введения в Китае новых правил охраны окружающей среды. Оператор курортного комплекса Shimao Group приобрел землю для реализации проекта в 2006 году.
Строительство всех объектов курорта длилось 12 лет, участвовали 5000 специалистов - дизайнеров, архитекторов, инженеров, строителей, пишут «Ведомости».
Курортный комплекс расположен в 30 километрах от аэропорта Хунцяо в Шанхае, на горном хребте Шешан.
Основное здание комплекса - 18-этажная гостиница Intercontinental Shanghai Wonderland. Всего в отеле 336 номеров.В главном здании расположены спортивный и развлекательный центры. Постояльцы имеют возможность заняться скалолазанием или совершить прыжок с банджи.
По данным Intercontinental Hotels and Resorts, ночь в номере отеля обойдется в среднем в 3394 юаней ($668). Самый дорогой номер - люкс с услугами дворецкого - стоит более $14 000 за ночь.
Два нижних этажа отеля находятся под водой. Эти этажи отведены под номера люкс, в которых вместо окон огромные аквариумы.
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