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В Бразилии нашли заметный из космоса термитник возрастом около 4000 лет

В Бразилии нашли заметный из космоса термитник возрастом около 4000 лет
20 ноября 2018 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Огромная сеть курганов, видимая из космоса, была построена в Бразилии термитами: по оценкам ученых, она достигает возраста 4000 лет. Это одно из самых больших сооружений, когда-либо построенных насекомыми

Насыпи связаны между собой сетью подземных туннелей: по всей видимости, насекомые разработали такую систему для того, чтобы безопасно добывать пищу, пишет «Российская газета» со ссылкой на Eurekalert.

«Количество вырытого грунта превышает 10 кубических километров: это эквивалентно 4000 египетских пирамид»,- отметил Стивен Мартин из Университета Солфорда в Великобритании.

Курганы находятся на северо-востоке Бразилии. Раньше они были скрыты растительностью, но земли начали очищать под пастбища и обнаружили «застройку». Образцы почвы, взятые из 11 сооружений, показали, что строительство велось от 3820 до 690 лет назад. Площадь термитника достигла 230 тысяч квадратных километров. Высота одного кургана - до 2,5 метра.

Ученые говорят, что примечателен разброс курганов в пространстве - среднее расстояние между ними составляет 20 метров. Они полагают, что в данном случае это вызвано не конкуренцией колоний насекомых, а наоборот их самоорганизацией.

Ссылки по теме:
RG.ru: Найден термитник, видимый из космоса
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