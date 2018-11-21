В Москве откроется выставка «От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова»

PanARMENIAN.Net - В Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина в Москве открывается выставка «От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова», которая является частью программы II Биеннале театрального искусства.

Выставка откроется 23 ноября и продлится до 6 января 2019 года.

Цель выставки – познакомить широкую аудиторию с армянским театрально-декорационным искусством, пишет «Культура.РФ».

В центре внимания кураторов Марины Багдасарян и Дмитрия Родионова – выдающиеся представители армянского искусства: Вазген Суренянц, Георгий Якулов, Мартирос Сарьян, Михаил Арутчьян, Саркис Арутчян, Степан Тарьян, Минас Аветисян и другие. Особый акцент сделан на творчестве современников – Марины Азизян, Степана Зограбяна, Владимира Мартиросова.

В экспозиции – эскизы декораций и костюмов, макеты спектаклей, афиши и программки спектаклей, в том числе афиши и программки Декады армянского искусства 1939 года и Декады армянского искусства 1956 года, а также фотографии.